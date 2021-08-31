Москва, 1 сентября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон, расширяющий дистанционную продажу лекарств, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Несетевые аптеки смогут торговать лекарствами в интернете — они должны заключить договоры с интернет-агрегаторами и размещаться у них.

При этом при дистанционной торговле лекарствами стоимость товара не должна превышать цены на полках аптеки. А ответственность за качество препаратов и условия хранения несут аптечные организации, даже в случаях, когда средство продано через сайт партнёра и доставлено курьерской службой.

Ранее для того, чтобы торговать препаратами в интернете, аптека должна иметь сеть из минимум десяти магазинов офлайн и сайт.

В Госдуме правительству РФ рекомендовали ввести в ряде регионов возможность онлайн-продажи рецептурных лекарств в рамках эксперимента.

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