Москва, , 14:38 — REGNUM Опыт продажи безрецептурных лекарственных препаратов в дистанционном формате будет продлён. Об этом сегодня, 26 января, на втором социальном онлайн-форуме «Единой России» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Дистанционная продажа лекарственных препаратов, безрецептурных, это то, что помогло в этот период поддержать заболевших людей и не требовать похода в аптечные учреждения, тем самым защитить здоровых людей», — пояснил глава федерального ведомства.

Мурашко подчеркнул, что этот опыт в 2020 году получился удачным, и по результатам принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов. Министр добавил, что в настоящее время рабочая группа завершает разработку новых подходов использования платформ по заказу безрецептурных лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об упрощении дистанционной продажи лекарств был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2020 года. Речь идёт о том, что аптеки теперь могут продавать лекарства через интернет. Это касается только безрецептурных лекарственных средств.