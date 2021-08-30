* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Талибы — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.

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Ожидается, что 30 августа Совет Безопасности ООН проголосует за принятие резолюции, призывающей к созданию зоны безопасного прохода для желающих покинуть аэропорт Кабула после ухода американских США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух дипломатов ООН. Голосование совета состоится после 15:00 по восточному времени в понедельник, 30 августа.

Напомним, что ранее Франция, Великобритания и Германия, которые не являются членами Совета, предложили вынесли на рассмотрение ООН резолюцию безопасности, «призывающую к безопасному проходу для тех, кто покидает Афганистан». Резолюция будет включать в себя элементы борьбы с терроризмом, прав человека и гуманитарной помощи. По словам одного из дипломатов, обеспечение безопасности прохода будет возложено на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор остается в нескольких списках террористов ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августу.