Москва, 1 сентября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, вступили в силу требования о маркировке молочной продукции с длительным сроком хранения, то есть от 40 дней и более сообщает ИА REGNUM.

Молоко

Изменения затронут сухое и сгущенное молоко, сливочное масло, сливки, творог, кисломолочные продукты, в частности ряженку, кефир и некоторые йогурты.

Однако предполагаются и исключения: молочная продукция, реализуемая на развес, в разлив, в нарезку; детское питание для детей до трех лет; лечебное и профилактическое диетическое питание; молочная продукция весом до 30 г, например, глазированные сырки или порционные упаковки сливок.

Ранее маркировка затронула молоко и сыр.

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