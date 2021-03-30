Москва, , 09:05 — REGNUM В правительстве РФ опровергли возможный рост цен на молоко из-за экосбора — за утилизацию заплатит производитель, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки», — сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Амбрамченко.

В концепции не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки, отметили в правительстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть решение о новых требованиях к утилизации — с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован.

«После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан», — отметили в правительстве.

Там считают, что новая система не приведет к росту цен.

Вместе с тем, по данным производителей, цены на молоко в России могут вырасти на 10−15 процентов из-за нового экологического сбора, а также маркировки.