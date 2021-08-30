Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН проведет заседание по Афганистану в понедельник, 30 августа, в 15:00 по восточному времени, согласно публичному расписанию.

Jay Reed Зал совета безопасности ООН

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Ожидается, что представителей ООН проинформируют о последних событиях в Афганистане, где на фоне вывода американских войск усилилась террористическая угроза.

Напомним, что ранее Франция, Великобритания и Германия, которые не являются членами Совета, предложили вынесли на рассмотрение ООН резолюцию безопасности, «призывающую к безопасному проходу для тех, кто покидает Афганистан». Резолюция будет включать в себя элементы борьбы с терроризмом, прав человека и гуманитарной помощи.

Пока неясно, будет ли Совет обсуждать этот вопрос.

Как 30 августа сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате нанесенного США авиаудара по автомобилю недалеко от аэропорта Кабула выросло до 12 человек.