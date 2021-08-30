Тирана, 30 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В ночь с 29 на 30 августа, в 5 часов утра по местному времени в албанский аэропорт имени матери Терезы Ринас прибыла шестая группа беженцев из Афганистана.

Hashoo Foundation USA Афганские дети в лагере беженцев

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этот раз через Абу Даби в Албанию прилетели 150 граждан Афганистана. 103 из них разместили в студенческом городке, еще 47 — в отеле в прибрежном Дурресе. Всего за четыре дня в Албанию прибыли 607 беженцев, а намерены принять в стране — около четырех тысяч.

Рейсы производятся исключительно ночью. В Албании передвижение беженцев может ограничиваться. Прибывших бесплатно протестировали на коронавирус. Расходы на содержание беженцев в Тиране помогут покрыть США, куда беженцы отправятся через 12−14 месяцев, после оформления визы.