Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Издание CNN 30 августа получило информацию от местных жителей Кабула о взрыве.

ИА Красная Весна Взрыв

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Жители Кабула сообщили, что рано утром 30 августа по местному времени в столице Афганистана раздался взрыв.

Пока неизвестно, что именно это был за взрыв. Также отсутствуют официальные подтверждения об источнике взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по кабульской воздушной гавани был нанесён утром 30 августа. Пять ракет было перехвачено американской системой ПРО, но один снаряд попал на территорию аэропорта.