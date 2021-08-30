Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В понедельник, 30 августа, до пяти ракет были выпущены в направлении аэропорта Кабула, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США.

Airforce.com ВВС США

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Однако сообщений о жертвах пока не поступало.

Отмечается, что ракетная атака активировала американскую систему противоракетной обороны C-RAM, которая, смягчила силу удара.

Ранее в интернете появились видео с одного из мест взрыва в Кабуле. Судя по всему, боевики положили бомбу в гражданский автомобиль. На видео видно, что машина полностью сгорела.

Напомним, что в воскресенье, 29 августа, США нанесли оборонительный авиаудар в Кабуле по предполагаемому террористу-смертнику ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который представлял «неминуемую"угрозу для аэропорта.

В результате погибли девять членов одной семьи, включая шестерых детей.

Происходящее указывает на то, насколько напряженной является ситуация в Кабуле в последние часы 20-летней войны США в Афганистане. Американские войска должны покинуть страну 31 августа.