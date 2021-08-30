Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов за последние 24 часа эвакуировали из аэропорта Кабула около 1200 человек, сообщает 30 августа CNN со ссылкой на Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эвакуация США

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Напомним, что в прошлый понедельник, 23 августа, США за 24 часа эвакуировали 21 тыс. человек.

Таким образом, с 14 августа из Афганистана было эвакуировано около 116 700 человек, а с конца июля — 122 300 человек.

Напомним, что операция по эвакуации людей вооружёнными силами США из аэропорта в Кабуле перешла в финальную стадию. Американские войска должны покинуть Афганистан к 31 авугуста.