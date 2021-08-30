Москва, 30 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Россия озабочена судьбой оружия, которое военные Соединенных Штатов оставили в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

«Надеюсь, оно пойдет на склады и не будет использовано в дальнейшей гражданской войне, которая, слава богу, в Афганистане прекратилась на данный момент», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что необходимо задуматься о дальнейшей судьбе этого оружия.

Дипломат добавил, что у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может возникнуть соблазн поставить данное оружие на черный рынок, если активы афганского государства, хранящиеся за границей, в первую очередь в США, будут заморожены.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода США военного контингента из Афганистана, представители радикального движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали активно захватывать столицы провинций страны.

В результате к середине августа боевики захватили власть в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. Тысячи граждан Афганистана, а также граждан других государств пытались улететь из страны на эвакуационных рейсах.