Стокгольм, 30 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Эвакуация людей из захваченного боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана по линии правительства Швеции завершена, и теперь настало время подводить итоги действий вооруженных сил Швеции в рамках международной военной операции. Свою оценку 30 августа представил журналист газеты Dagens Industri (DI) Петер Магнус Нильссон.

Peter Fristedt Шведские солдаты

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Когда Швеция присоединялась к международной военной кампании в Афганистане под эгидой США, общественности было заявлено, что Швеция, среди прочего, займется борьбой с бедностью и разминированием территорий. Однако, как оказалось, в некоторых случаях речь шла о полномасштабных боевых действиях.

«Привычка Швеции к двойной игре времен Холодной войны, то есть говорить полуложь-полуправду о своем военном вмешательстве рискует ослабить легитимность действий военных и подвергнуть страну опасным сюрпризам», — написал Нильссон.