Душанбе, 30 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Таджикистане начались учения мотострелков 201-й российской военной базы. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Пресс-служба Министерства обороны РФ Учения

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«Тактические учения проходят в рамках боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время суток с привлечением около 500 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обстановка на учениях приближена к боевой. Задействовано более 100 мишеней. Манёвры проходят в гористой местности.

Стоит отметить, что на фоне обострения ситуации в Афганистане военнослужащие ВС России начали проводить учения в Таджикистане с 17 августа. Манёвры будут проходить в течение месяца.