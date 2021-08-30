Кабул, 30 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Число погибших в результате нанесенного США авиаудара по автомобилю недалеко от аэропорта Кабула выросло до 12 человек, передает Al Jazeera

Archive.defense.gov Артиллерия США. Афганистан

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Ранее сообщалось о девяти погибших, среди которой шестеро детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Центрального командования США Билл Урбан заявил, что Вооруженные силы США подтвердили, что нанесли авиаудар в Кабуле, целью которого был автомобиль с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Урбан заявил, что ВС США осведомлены об информации о гибели среди мирного населения после авиаудара США. Тем не менее, Пентагон оценивает результаты этого удара как предотвращение неминуемой угрозы со стороны одной из ячеек террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении аэропорта в Кабуле.