Пекин, 30 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Соединенным Штатам вместе с международным сообществом необходимо предоставить Афганистану, где ранее власть захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экономическую и гуманитарную помощь, чтобы помочь новым властям страны в стабилизации ситуации. Об этом 29 августа заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова пресс-служба МИД КНР.

UN Geneva Ван И

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«В частности, Соединенным Штатам необходимо сотрудничать с международным сообществом, чтобы предоставить Афганистану столь необходимую ему экономическую и гуманитарную помощь, средства к существованию», — сказал он.

Также Ван И добавил, что этого необходимо для того, чтобы помочь структуре новых афганских властей «поддерживать нормальное функционирование правительственных учреждений, поддерживать социальную безопасность и стабильность, сдерживать девальвацию валюты и рост цен и как можно скорее встать на путь мирного восстановления».

Кроме этого, глава МИД КНР подчеркнул, что война в Афганистане не достигла цели ликвидации террористических сил в стране, а поспешный вывод войск США и НАТО с афганской территории «предоставил удобную возможность для различных затаившихся в Афганистане террористических организаций взять реванш».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что международный аэропорт в столице Афганистана Кабуле в ближайшем будущем должен перейти под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).