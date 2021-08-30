Вашингтон, 30 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен проведёт переговоры в режиме онлайн с представителями НАТО, ЕС и коллегами из ряда стран по вопросам координации дальнейших действий в Афганистане. Об этом 30 августа сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс в Twitter.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Блинкен проведёт виртуальную встречу… и выступит с замечаниями по ситуации в Афганистане», — написал он.

Прайс уточнил, что в консультациях примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции и Катара.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 30 августа по международному аэропорту Кабулабыло выпущено несколько ракети не менее пяти их них были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) США.

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