Ташкент, 30 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. К переговорам по ситуации, которая сложилась в настоящее время в Афганистане, необходимо также привлечь Россию и Китай. Об этом 30 августа заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Ташкенте, где он находится с визитом, его слова приводит агентство DPA.

(сс) Olaf Kosinsky Хайко Маас

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Как отметил глава МИД ФРГ, к проведению переговоров по кризису в Афганистане необходимо «привлечь всех важных международных актеров, будет важно иметь в их кругу РФ и Китай».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Франции Эммануэль Макарон заявил, что ситуация в Афганистане свидетельствует о том, что демократию нельзя навязать извне.