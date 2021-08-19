Киев, , 15:04 — REGNUM Европейский союз официально признал COVID-сертификаты, выдаваемые гражданам Украины через приложение «Дия» (Действие — прим.ИА REGNUM). Об этом сообщила 19 августа пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины.

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Данные сертификаты подтверждают, что их обладатели прошли вакцинацию, имеют негативный ПЦР-тест или переболели COVID-19.

Более подробную информацию о том, как можно воспользоваться виртуальным документом представители украинского правительства и Евросоюза расскажут 20 августа на совместном брифинге.

Напомним, за минувшие сутки на Украине подтвердили 1560 случаев заражения коронавирусом, 665 человек были госпитализированы, а 32 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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