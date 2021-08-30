Сеул, 30 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи поддерживают решение правительства о выдаче долгосрочных виз афганцам, эвакуированным в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Согласно результатам опроса, проведённого среди 500 человек в возрасте старше 18 лет, 68,7% респондентов сообщили, что одобряют решение правительства о выдаче виз афганцам, прибывшим в Южную Корею на прошлой неделе.

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Между тем, 28,7% участников опроса недовольны решением правительства, 2,6% опрошенных воздержались от ответа.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Южной Кореи завершило эвакуацию 390 граждан Афганистана, работавших в посольстве Южной Кореи, а также больнице и центре профессиональной подготовки, открытых южнокорейским правительством в Афганистане.

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