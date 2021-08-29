Кабул, 30 августа, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Число погибших при ракетном ударе США по Кабулу возросло до девяти человек. Об этом 30 августа сообщает телеканал CNN.

The U.S. Army ВС США в Афганистане

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Уточняется, что погибшие были членами одной семьи, среди них было шестеро детей, самым младшим детям исполнилось два года.

Американские военные нанесли направленный ракетный удар по автомобилю, принадлежащему террористу-смертнику, с беспилотника. По данным ВС США, автомобиль был начинён взрывчаткой, с его помощью боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревались совершить теракт.

В результате ракетной атаки США были уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи погибших, в том числе четверых детях, в результате ракетного удара США по Кабулу.