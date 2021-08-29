Анкара, 29 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Новые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намерены разработать в Турции. Об этом, как передавало Anadolu Ajansı, сообщил 29 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akıncı.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Следующая цель Турции — разработать ударные БПЛА, которые смогут взлетать и садиться на наши собственные авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой (ВПП), — сказал Эрдоган. — Уверен, Турция сможет добиться и этой цели, и мы будем иметь возможность использовать наши ударные беспилотники в иностранных [военных] миссиях».

Глава Турции подчеркнул, что в Анкаре полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту «Ататюрк» в Стамбуле перед вылетом в Сараево заявил, что для Турции Босния и Герцеговина является ключевым государством на Балканах.

Читайте также: Эрдоган назвал Боснию и Герцеговину ключевым государством на Балканах