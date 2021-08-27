Стамбул, Турция, , 14:28 — REGNUM Для Турции Босния и Герцеговина является ключевым государством на Балканах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа в аэропорту «Ататюрк» в Стамбуле перед вылетом в Сараево.

Реджеп Эрдоган Tccb.gov.tr

Эрдоган напомнил, что в этом году он уже два раза встречался с членами президиума Боснии и Герцеговины — в марте в Анкаре и в июне на саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

«С дружеской и братской Боснией и Герцеговиной у нас очень близкие исторические, культурные и человеческие связи. У нас очень плодотворное и широкое сотрудничество, построенное на фундаменте обоюдной политической воли», — процитировал слова Эрдогана портал «Радио Сараево».

Эрдоган добавил, что с руководством Боснии и Герцеговины он обсудит укрепление экономического и торгового сотрудничества, а также проанализирует, в какой фазе находится реализация совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов.