Кабул, 29 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Число жертв ракетного удара США по Кабулу возросло до семи, сообщает газета Afghanistan Times.

Archive.defense.gov Солдат США в Афганистане

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Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых четыре ребенка. Уточняется, что в список жертв внесен ликвидированный террорист-смертник, на автомобиль которого был направлен удар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Центрального командования США Билл Урбан заявил, что Вооруженные силы США подтвердили, что нанесли авиаудар в Кабуле, целью которого был автомобиль с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).