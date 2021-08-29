Пекин, 29 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Власти США должны помочь новому руководству Афганистана остановить насилие, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Афганистан

«США при условии уважения суверенитета и независимости Афганистана должны предпринять реальные действия, помочь афганской стороне остановить произвол и насилие со стороны террористов», — цитирует Ван И Центральное телевидение Китая.

По его словам, Пентагону надо «не применяя двойных стандартов и избирательного подхода, нанести удар по террористическим силам».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что опасность совершения новых терактов в ближайшие дни в районе аэропорта Кабула очень велика.

«Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей. Но риск очень велик», — сказал он.