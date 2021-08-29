Вашингтон, 29 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Опасность совершения новых терактов в ближайшие дни в районе аэропорта Кабула очень велика, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

«Эта последняя пара дней является самым опасным моментом и без того чрезвычайно опасной миссии. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей. Но риск очень велик», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось об очередном взрыве в Кабуле, рядом с международным аэропортом имени Хамида Карзая. По предварительным данным, прогремевший взрыв — это попадание ракеты США в жилой дом. После взрыва начался пожар. В результате авиаудара погибли шесть человек, среди которых был ребенок.

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