Кабул, 29 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Афганистане боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщает телеканал Times Now. Также эту информацию подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

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«Жестокость талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается в Андарабе. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям», — написабывший глава МВД Афганистана.

По данным Times Now, который ссылается на сына певца, его отца застрелили через несколько дней после того, как боевики ввели запрет на исполнение музыки.

Напомним, что представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид ранее заявил, что публичное исполнение музыки в Афганистане будет запрещено, так как боевики считают, что это противоречит нормам ислама.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — говорил Муджахид в интервью газете The New York Times.