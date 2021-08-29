Операция ВС США по эвакуации людей из Кабула перешла в финальную стадию
Кабул, 29 августа, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Операция по эвакуации людей вооружёнными силами США из аэропорта в Кабуле перешла в финальную стадию. Об этом 29 августа сообщает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Эвакуация. Афганистан. США
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По данным агентства, около тысячи человек ожидают в аэропорту столицы Афганистана эвакуации военно-транспортными самолётами США. После того, как поступила информация о возможных терактах, толпа ожидающих перед воротами воздушной гавани стала рассеиваться.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство США в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть район аэропорта в Кабуле в связи с угрозой новых терактов.