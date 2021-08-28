* запрещённая в России организация

Лондон, 29 августа, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Власти Великобритании введут санкции против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если боевики заблокируют выезд из Афганистана для желающих покинуть страну. Об этом 29 августа написал министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph.

Number 10 Доминик Рааб

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Главным инструментом борьбы с террористами будут финансовые санкции, отметил глава Форин-офиса. При этом Великобритания может задействовать «все имеющиеся в её распоряжении средства», включая сотрудничество с Россией и Китаем.

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Рааб допустил также, что ограничительные меры могут быть применены как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов Организации Объединённых Наций.

Напомним, 28 августа в минобороны Великобритании сообщили, что Афганистан покинули последние британские военные. С середины августа власти Соединенного Королевства эвакуировали из воюющей страны около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и 1 тыс. военнослужащих королевских Вооруженных сил.