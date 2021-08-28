Париж, 29 августа, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Дипломаты из Франции и Великобритании предложили создать в Кабуле специальную зону безопасности, которую будут контролировать силы Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 августа сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

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По его словам, проект резолюции будет внесён на рассмотрение Совбеза ООН 30 августа.

«Безопасная зона в Кабуле позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу — сохранить давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — объяснил президент Франции.

Макрон добавил, что в этой зоне может быть предоставлено убежище афганцам, которые не успели покинуть страну в августе.

Ранее МИД и минобороны Франции отчитались о завершении эвакуации французских граждан и лиц, сотрудничавших с Парижем. С середины августа рейсами из Кабула вылетели 2834 человека, из них 142 француза и 117 граждан других европейский стран, остальные — граждане Афганистана. Всего было осуществлено 15 рейсов.