Кабул, 29 августа, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Британские военнослужащие, остававшиеся в аэропорту Кабула, были эвакуированы из Афганистана. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании в своем Twitter.

Pixabay.com Флаг Великобритании

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В Кабуле находились около тысячи военнослужащих Великобритании, которые помогали эвакуировать гражданских лиц. Военное ведомство Соединённого Королевства выразило благодарность всем, кто «под огромным давлением и в ужасных условиях» помогал проводить эвакуацию.

Уточняется, что всего британскими военными с 13 августа было эвакуировано из Афганистана около 15 тыс. мирных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении Великобританией операции по эвакуации своих граждан из Афганистана.