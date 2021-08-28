Кабул, 28 августа, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Ценности либеральной демократии невозможно навязать под дулом пистолета. К такому выводу пришел журналист газеты Daily Mail Джон Хамфрис.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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Вывод был сделан на основе опыта стран-членов НАТО, осуществлявших военную операцию в Афганистане.

«Возможно, наши лидеры наконец осознают реальность того, что мы не можем экспортировать, не говоря уже о том, чтобы навязывать силой, ценности либеральной западной демократии в стране с более чем тысячелетней историей исламского правления», — отметил журналист.

Хамфрис задался вопросом о том, имеет ли право западное общество навязывать кому-либо свои ценности, в качестве примера он привел не только Афганистан, но и Ирак.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении вывести вооруженные силы из Афганистана. После чего боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули наступление по всем фронтам и 15 августа вошли в Кабул.