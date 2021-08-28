Киев, 28 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Более 600 человек были эвакуированы в общей сложности на украинских самолетах из Афганистана. Об этом 28 августа сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в соцсети Facebook.

Афганистан

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«Кроме наших соотечественников, спасали и иностранцев — тех, кто оказался в опасности, — отметил Ермак. — Среди них — журналисты и правозащитники, женщины и дети».

По его словам, в целом украинские власти уже вывезли из Афганистана более 600 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силовики, разведчики и дипломаты при эвакуации граждан из Афганистана «провели блестящую работу».

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