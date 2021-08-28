Лондон, 28 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Афганистане, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

Bundesregierung Борис Джонсон и Ангела Меркель

«(Джонсон и Меркель) согласились сотрудничать вместе с партнерами по Группе семи для создания дорожной карты в отношениях с любым новым афганским правительством», — говорится в заявлении.

В ходе разговора Джонсон подчеркнул, что признание движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и любое взаимодействие с ним будут зависеть от того, «гарантируют ли они безопасный выезд из страны всем, кто хочет покинуть Афганистан, и будут ли они уважать права человека».

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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вывозят своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из Афганистана, так как власть в этой стране перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Россию уже прибыли четыре самолёта Минобороны, забравшие из Кабула около 500 человек.

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