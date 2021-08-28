Лондон, 28 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Власти Великобритании завершили операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана, заявил 28 августа посол Соединенного Королевства в республике Лори Бристоу.

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По его словам, с 13 августа британские власти вывезли из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих.

«Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вывозят своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из Афганистана, так как власть в этой стране перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Россию уже прибыли четыре самолёта Минобороны, забравшие из Кабула около 500 человек.

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