Тбилиси, 28 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Грузия 27 августа отправила в Афганистан питьевую воду в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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«По решению премьер-министра Грузии, в виде гуманитарной помощи питьевую воду отправили в Афганистан, людям, находящимся в аэропорту Кабула», — сообщил пресс-службе замглавы администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.

Он отметил, что Тбилиси помогает международным партнёрам, которые занимаются эвакуацией людей из Афганистана. Самолётам НАТО предоставлена структура аэропорта на территории Грузии.

Напомним, в Грузии начали принимать и временно размещать афганских беженцев, которые работали на международные организации. С такой просьбой к грузинским властям обратились Международный валютный фонд, Всемирный банк и некоммерческая организация «Национальный фонд за демократию» (NED) (организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ).