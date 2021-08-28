Мехико, , 09:14 — REGNUM Участники акции протеста в мексиканском городе Тустла-Гутьеррес (штате Чьяпас) не пустили президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на его пресс-конференцию, 27 августа сообщило издание Milenio.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор EneasMx

Члены профсоюза работников сферы образования (CNTE) заблокировали дорогу по которой ехал автомобиль с главой государства. После этого Обрадор вышел на связь с протестующими, оставшись в машине.

Собравшиеся, пообщавшись некоторое время с президентом, пропустили автомобиль. При этом глава государства смог попасть на брифинг только к его окончанию. Он объяснил, что имел возможность попасть к журналистам раньше, однако решил остаться в машине, показав протестующим, что их действия незаконны.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор не смог вовремя вылететь из аэропорта Мехико, поскольку отказался от личного самолета и выбрал гражданский рейс. Вылет задержали на три часа.

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