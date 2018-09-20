Избранный президент Мексики застрял в аэропорту

Мехико, , 19:45 — REGNUM Авиарейс из аэропорта Хуатулько в Мехико, на котором летел избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, задержался на три часа, 20 сентября передает агентство Associated Press.

Тем не менее негативный опыт не заставит президента отказаться от гражданских рейсов и пересесть на личный авиалайнер.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что во время своего пребывания на посту главы государства не будет пользоваться президентским самолетом — ему «стыдно иметь роскошный самолет в стране с таким уровнем бедности».

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