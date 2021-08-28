Буэнос-Айрес, 28 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Аргентине с начала июня произвели более пяти млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом пресс-служба компании Richmond 27 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

пресс-служба компании Richmond «Мы превзошли уровень в пять млн доз, произведённых в Аргентине, с учётом последней партии, производство которой было завершено вчера. На данный момент мы произвели 1 179 625 доз компонента №1 и 3 890 000 доз компонента №2».

Отмечается, что ранее министерство здравоохранения Аргентины получило от Richmond новую партию вакцины в объёме 307 500 доз второго компонента, которая прошла контроль качества в Центре им. Гамалеи и у местного регулятора.

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Напомним, Аргентина третьей, после России и Белоруссии, начала применять «Спутник V». С июня аргентинская компания Richmond развернула производство российской вакцины с использованием присылаемого из РФ активного вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте заявил, что комбинация «Спутника V» и Moderna продемонстрировала повышенный иммунный ответ.

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