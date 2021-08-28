Тегеран, 28 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. 27 августа министерство иностранных дел Ирана выразило глубокую скорбь в связи с террористическим инцидентом в Афганистане, осудив взрыв бомбы возле аэропорта Кабула. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде выразил глубокую скорбь в связи с тем, что произошло в аэропорту Кабула. Он осудил террористические акты, направленные против беззащитных людей в Афганистане, в частности любой акт, который наносит вред женщинам, молодежи и детям.

Хатибзаде также выразил надежду, что формирование инклюзивного правительства поможет всем административным и военным структурам в Афганистане защитить жизни и имущество людей.

В результате нескольких террористических взрывов в Кабуле погибли и получили ранения по меньшей мере 60 человек. Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за это чудовищное нападение.