Тирана, 28 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В аэропорт имени матери Терезы в Тиране в ночь с 27 на 28 августа прибыл второй самолет, на борту которого находились 95 беженцев из Афганистана.

Николай Тасоев ИА Красная Весна В аэропорту

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди 95 прибывших двое детей. Беженцев встретили бывший министр обороны, ныне глава МИД Албании Ольта Джачка и посол США в Албании Юри Ким, а также военные и медицинская команда.

Первая группа беженцев прибыла в Албанию в 3:20 27 августа, среди 121 беженца были 11 детей. Самолет с беженцами прибыл из гражданского аэропорта в Тбилиси. Ранее в Албании заявили о готовности принять 4 тысячи беженцев на год — до получения американской визы.