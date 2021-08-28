Вашингтон, 28 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Американские военные провели спецоперацию против террориста из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которого подозревают в нападениях. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Центрального командования США Уильяма Урбана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

По его словам, удары наносились с беспилотного летательного аппарата.

«Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа возле аэропорта афганской столицы Кабула прогремели два взрыва. В результате терактов погибли около 200 человек, включая 13 американских военнослужащим. Власти США пообещали найти ответственных за нападения и наказать их.