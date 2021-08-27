Братислава, 28 августа, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Двадцать граждан Афганистана, которые должны были быть эвакуированы из Кабула в Тбилиси на норвежском самолете, не смогли попасть на борт из-за действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 августа сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы Афганистана в аэропорту Кабула

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По его словам, из грузинской столицы беженцев должны были перенаправить на словацкую территорию. Однако, как отметил Корчок, представители радикального движения угрожали оружием группе эвакуируемых и отказались пропускать их на территорию аэропорта Кабула.

Глава МИД обвинил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушении договоренностей о беспрепятственной эвакуации из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа власти Швеции объявили о прекращении эвакуации из Афганистана, в связи с терактами, которые произошли возле аэропорта Кабула.