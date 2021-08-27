Кабул, 27 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Все граждане Италии, которые хотели покинуть Афганистан, сделали это, заявил в пятницу, 27 августа, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

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Кроме того, на военных самолетах были вывезены чуть менее 5000 граждан Афганистана — в основном те, кто сотрудничал с посольством и военной миссией Италии, а также члены их семей.

Последним итальянским рейсом Кабул покинули консул Италии Томмазо Клауди и 106 беженцев.