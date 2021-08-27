Вашингтон, 27 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум. США используют дополнительные военные базы для оказания помощи в проведении операций по эвакуации из Афганистана, сообщил 27 августа представитель Пентагона.

Пентагон

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«Министерство обороны может объявить, что оно уполномочило базы морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт Пикетт, штат Вирджиния, и базу ВВС Холломэн, штат Нью-Мексико, оказать дополнительную поддержку миссии США по эвакуации афганцев, претендующих на специальную иммиграционную визу, их семей и других лиц, входящих в группу риска», — заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби напомнил, что США уже используют четыре базы, а с учетом новых трех штаты будут способны вместить до 50 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана.

Он добавил, что «помощь будет оказываться в максимально возможной степени в соответствии с полномочиями президента >…< а дополнительная поддержка будет предоставляться на возмездной основе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставили США ультиматум, заявив, что они должны покинуть территорию Афганистана к 31 августа.