Вашингтон, 27 августа, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Более 300 американцев были эвакуированы из Кабула за последние 24 часа, сообщил 27 августа генерал-майор армии США Уильям Тейлор во время брифинга.

Самолеты Boeing ВВС США

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На сегодняшний день всего было эвакуировано около 5 100 граждан США. За это же время аэропорт Кабула покинули 41 самолет США примерно с 8500 пассажирами на борту. Еще 4 тыс. человек вывезли 54 самолета коалиции. Он добавил: «Всего вчера из Кабула было совершено 89 рейсов, в результате чего 12 500 эвакуированных лиц благополучно покинули Афганистан за 24 часа».

Как сообщало ИА REGNUM, США «продолжат координировать свои действия» с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обеспечения безопасной эвакуации из аэропорта в Кабуле, Афганистан, где террористы-смертники совершили теракты, в результате которого погибли 12 американских военнослужащих и еще 15 получили ранения.