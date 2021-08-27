Вашингтон, 27 августа, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Пентагон заявил, что 26 августа произошел только один взрыв у ворот аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает 27 августа CNN.

ИА REGNUM Курды — ИГИЛ

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Ранее Пентагон сообщал, что второй взрыв произошел у отеля, вблизи аэропорта.

«Я могу подтвердить, что мы не считаем, что был второй взрыв в отеле или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. Мы не знаем, как это сообщение было предоставлено неверно», — сказал журналистам генерал-майор армии Уильям Тейлор, заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов в аэропорту Кабула, по последним данным, погибли не менее 170 человек, более 200 человек пострадали.