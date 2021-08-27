Мехико, 27 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Более 100 афганских журналистов и членов их семей прибыли в Мексику, сообщает CNN со ссылкой на заявлении Министерства иностранных дел Мексики.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы Афганистана в аэропорту Кабула

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Группа из 124 человек, которым угрожала опасность в Афганистане, состоит из работников СМИ и членов их семей, включая детей. Они прибыли в международный аэропорт Мехико рано утром 25 августа.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сказал, что решение предоставить защиту журналистам «соответствует исторической позиции Мексики».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула с 14 августа почти 105 тыс. человек.