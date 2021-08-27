Варшава, 27 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. 27 августа в Варшаву из Афганистана вернулись польские военнослужащие, которые помогали в эвакуации людей из аэропорта в Кабуле. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Польши.

Piotr Włodarczyk Польские солдаты

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

В аэропорту в Варшаве польских солдат встретил министр обороны Польши Мариуш Блащак, который поблагодарил военных за службу, отметив их профессионализм.

«Спасибо за ваш профессионализм, профессионализм высшей пробы. Вы взялись за требовательную миссию из тех, которые нельзя назвать легкими. Впрочем, это не первая такая миссия, в которых вы участвовали», — сказал глава минобороны Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, польский военный контингент в составе 100 военнослужащих был направлен в Афганистан 19 августа для помощи в проведении операции по эвакуации оттуда людей. Польша завершила свою гуманитарную миссию 26 августа, эвакуировав около 1000 человек.