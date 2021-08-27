Вашингтон, 27 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула с 14 августа почти 105 тыс. человек, заявил 27 августа заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

«Почти 105 тыс. человек были вывезены с 14 августа. С конца июля — примерно 110,6 тыс.», — написал он в Twitter.

Он добавил, что за сутки 26 августа из Кабула были эвакуированы 12,5 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации граждан из Афганистана остаётся мало, пообещав сделать всё, что его силах, чтобы «вывезти всех». По его словам, из Афганистана уже были эвакуированы 15 тыс. человек.

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