Тирана, 27 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Первая группа афганских беженцев прибыла 27 августа в Тирану. Об этом сообщили в правительстве Албании, не уточняя детали.

Albinfo Международный аэропорт в албанской столице Тиране

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По сообщениям агентства AP, пассажирский самолет египетской компании Almasria universal приземлился рано утром в аэропорту Тираны, из которого «вышли мужчины, женщины, дети и пожилые люди».

Беженцев сначала отвели в военные палатки, где их протестировали на наличие коронавирусной инфекции и провели регистрацию.

Правительство Албании сообщило, что беженцы и Афганистана могут задержаться в стране как минимум на один год, пока идет процедура оформления виз для переселения в США.

Напомним, что ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна может принять до 4000 беженцев из Афганистана.